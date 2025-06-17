Ренат Аминов после СВО присоединился к программе «Наши герои»

просмотров: 201

Участник специальной военной операции Ренат Аминов после возвращения с СВО присоединился к региональной программе «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Как рассказал бывший военнослужащий, который работает заместителем начальника департамента Гагаринского района по патриотической работе, ранее он прошел обучение по президентской программе «Время героев».В планах у бойца повысить свою квалификацию.«Решил участвовать в региональной программе, потому что, уволившись из Вооруженных сил, имею опыт управления личным составом, подразделениями. Я был уверен, что этот опыт мне пригодится и на госслужбе», - отметил Аминов.Он подчеркнул, что для участия в программе «Наши герои» никаких серьезных усилий прилагать не потребовалось.«У меня всё для этого было: гражданство Российской Федерации, высшее образование и опыт участия в специальной военной операции», - сказал бывший военнослужащий.По его словам, программа направлена на то, чтобы «найти все сильные качества» участника и «направить в правильном направлении».«В армии у меня были настоящие сильные преподаватели, здесь я ищу такого же наставника и реализации задач, которые будут передо мной стоять. Самая первая задача сейчас - научиться, понять и получить огромную практику работы в госслужбе на той должности, где я сейчас нахожусь, стать здесь профессионалом, дальше - время покажет», - отметил Ренат Аминов.Региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время героев». По итогам тестирования участие в проекте «Наши герои» принимают 260 военнослужащих. Прошедшим конкурсный отбор подберут кураторов из числа потенциальных работодателей, представителей органов исполнительной и муниципальной власти.