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В Новобурасском районе строится новый глэмпинг и горнолыжный парк

Новости
В Новобурасском районе строится новый глэмпинг и горнолыжный парк


В Новобурасском районе Саратовской области активно реализуются проекты в сфере туризма и отдыха – глэмпинг-комплекс «Место силы» и парк отдыха «Горки Лох». Оба проекта направлены на развитие внутреннего туризма и повышение привлекательности региона для гостей.

В селе Рыбхоз, неподалеку от села Тепловка, строится глэмпинг-комплекс «Место силы». Этот проект, инициированный предпринимателем Вячеславом Иотовым, направлен на создание пространства для уединенного отдыха в окружении природы, но с современным уровнем сервиса.

Инвестором были вложены собственные средства, благодаря чему на территории появились шесть комфортабельных домиков, готовых к приему гостей, административный блок. Сейчас обустраиваются зоны отдыха, прокладываются пешеходные дорожки.

«Администрация района помогла решить вопрос с подключением к электросетям и увеличением мощности, что ускорило реализацию проекта. Очень важно, чтобы работа с инвесторами была налажена, начиная с муниципального уровня», — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Масштабные преобразования ждут село Лох, где создается парк «Горки Лох». Проект реализуется ООО «Лукоморье». Зимой здесь доступен активный отдых на горнолыжном склоне, а в летний период гостей принимает кемпинг, расположенный вдоль русла реки. Инфраструктура кемпинга включает комфортабельные шатры-палатки, палаточные места, автокемпинг, зону барбекю с костровыми чашами, садовый душ, баню-шатер, а также зоны отдыха с беседками и гамаками. Общий объем инвестиций составляет 133 млн рублей. Особенность «Горки Лох» — их круглогодичная привлекательность. Зимой гости смогут кататься на лыжах и сноубордах, а летом гулять по живописным окрестностям, участвовать в экскурсиях по местным достопримечательностям или просто наслаждаться природой.