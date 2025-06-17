Стартовал V этап Всероссийской просветительской Эстафеты «Мои финансы»

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Его тема — «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги».Цель мероприятия — повысить уровень финансовой грамотности, обучая ответственно управлять семейным бюджетом и защищать его от мошенников и киберугроз. Участники узнают, как защитить свои персональные данные, не попасться на удочку лжеброкеров, как безопасно совершить покупки в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и о многом другом.Эксперты моифинансы.рф совместно с партнерами из банковской сферы и специалистами из федеральных методических центров по финансовой грамотности подготовили различные обучающие материалы по теме «Финансовая безопасность» для взрослых и школьников, тематические видеоролики, раскраски, ребусы и другие образовательно-развлекательные материалы для детей.Информация об участии в очном и онлайн-форматах расположена на портале моифинансы.рф в разделе Эстафета.