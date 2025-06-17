17 июня 2025 ВТОРНИК
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14:00 | 17 июня
В Саратове начали готовить новых водителей для трамваев и троллейбусов
13:30 | 17 июня
Жительница Энгельса организовала швейный батальон в поддержку фронта
13:00 | 17 июня
В саратовской области жителей предупредили о запуске гражданского БПЛА
13:00 | 17 июня
Открылся специализированный реабилитационный центр для участников и ветеранов СВО
12:00 | 17 июня
Под Энгельсом в Волге утонул 17-летний подросток
11:28 | 17 июня
Саратовская область готовится к непогоде: грозы, град и сильный ветер
10:18 | 17 июня
Обучение по региональной программе «Наши герои» пройдет в многотрековом режиме
09:40 | 17 июня
Терапевты и узкие специалисты «Поезда здоровья» консультировали жителей города Маркса
17:00 | 16 июня
В Энгельсской городской клинической больнице № 1 успешно используют новое оборудование
16:00 | 16 июня
Ренат Аминов после СВО присоединился к программе «Наши герои»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Стартовал V этап Всероссийской просветительской Эстафеты «Мои финансы»

Новости

С 24 мая по 18 сентября 2025 года в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 2030 года проходит пятый этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» в 2025 году.

Его тема — «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги».

Цель мероприятия — повысить уровень финансовой грамотности, обучая ответственно управлять семейным бюджетом и защищать его от мошенников и киберугроз. Участники узнают, как защитить свои персональные данные, не попасться на удочку лжеброкеров, как безопасно совершить покупки в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и о многом другом.

Эксперты моифинансы.рф совместно с партнерами из банковской сферы и специалистами из федеральных методических центров по финансовой грамотности подготовили различные обучающие материалы по теме «Финансовая безопасность» для взрослых и школьников, тематические видеоролики, раскраски, ребусы и другие образовательно-развлекательные материалы для детей.
Информация об участии в очном и онлайн-форматах расположена на портале моифинансы.рф в разделе Эстафета.