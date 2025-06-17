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До 10 июля можно подать заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Новости
До 10 июля можно подать заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив


Заявки принимаются до 10 июля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Грантовый конкурс направлен на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Принять участие могут не только коммерческие и некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные учреждения.

В этом конкурсе заявки могут быть поданы в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Для тех, кто хочет подготовить заявку, в Саратовской области работает проектный офис ПФКИ, где специалисты помогут разобраться во всех нюансах (г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.99, тел. +7 (903) 022 53 13, t.me/pfci_saratov).

Кроме того, у фонда есть помощник в Telegram @PFKI_bot, который оперативно отвечает на вопросы по подаче заявок. Если же ваш вопрос требует углубленной консультации, можно позвонить в контакт-центр по номеру +7 (495) 150-50-15.