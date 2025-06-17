До 10 июля можно подать заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

просмотров: 238

Заявки принимаются до 10 июля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Грантовый конкурс направлен на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Принять участие могут не только коммерческие и некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные учреждения.В этом конкурсе заявки могут быть поданы в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».Для тех, кто хочет подготовить заявку, в Саратовской области работает проектный офис ПФКИ, где специалисты помогут разобраться во всех нюансах (г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.99, тел. +7 (903) 022 53 13, t.me/pfci_saratov).Кроме того, у фонда есть помощник в Telegram @PFKI_bot, который оперативно отвечает на вопросы по подаче заявок. Если же ваш вопрос требует углубленной консультации, можно позвонить в контакт-центр по номеру +7 (495) 150-50-15.