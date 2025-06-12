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Во всех социозащитных учреждениях Саратовской области прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню России

Новости
Во всех социозащитных учреждениях Саратовской области прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню России


12 июня в стране отмечают один из главных государственных праздников – День России. Сегодня этот день ассоциируется не только с суверенитетом, но и с национальным единством, историей, культурой и гражданской идентичностью.

В преддверии праздника во всех социозащитных учреждениях Саратовской области прошли различные патриотические мероприятия: акции, велопробеги, концерты, флешмобы, конкурсы, выставки рисунков и мастер-классы.

Под звуки патриотической музыки на берегу реки Медведица участники флешмоба «В сердце моем Россия» из Лысогорского района синхронно выполняли комплекс упражнений, демонстрируя отличную физическую форму и бодрость духа, доказывая, что быть активными можно в любом возрасте. Мероприятие стало настоящим символом единения и любви к природе и малой Родине. Затем «серебряные» и юные волонтеры организовали массовый вело-мотопробег.

В социально-оздоровительном центре «Волжские зори» прошел цикл мероприятий, приуроченных к этой дате, а значимым событием для отдыхающих стало торжественное поднятие флага под совместное исполнение гимна Российской Федерации. Встреча с участником специальной военной операции, в ходе которой боец рассказал о текущей обстановке «за ленточкой», не оставила никого равнодушным. Военнослужащему была передана маскировочная сеть и детские письма. Также состоялась акция «Родиной горжусь», в ходе которой дети, приехавшие на реабилитацию по линии «Мать и дитя», изобразили на рисунках исторические события и памятники нашей страны, официальные символы России.

Специалисты и «серебряные» волонтеры комплексных центров соцобслуживания Калининского и Марксовского районов приняли участие в акции «Сердце России». Они изготовили своими руками сердца, а затем подарили их ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и многодетным мамам. Старшие и сотрудники социозащитных учреждений Аткарского, Лысогорского и Питерского районов, участвующие в акции, с гордостью раздавали изготовленные талисманы жителям. Земляки с благодарностью принимали символическую часть государственного флага и прикрепляли ее к одежде с левой стороны, около сердца.

Социальные работники Воскресенского района поздравили своих подопечных на дому. В Перелюбском районе провели акцию «С Россией в сердце». Старшие Воскресенского района подарили детям мероприятие «Моя Родина – Россия». Ребята вспомнили стихи и пословицы, приняли участие в конкурсах и велопробеге.
Многие социозащитные учреждения присоединились к Всероссийской акции «Окна России», среди них комплексные центры Базарно-Карабулакского, Ровенского и Татищевского районов. Окна в учреждениях, домах подопечных были украшены праздничной атрибутикой и флажками.

«Мы благодарны нашим «серебряным» волонтерам за поддержку патриотических мероприятий, участие в межпоколенческих проектах. Наши старшие своей любовью к Родине подают хороший пример детям и молодежи», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.