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Программу долгосрочных сбережений планируют распространить на детей

Новости
Программу долгосрочных сбережений планируют распространить на детей


Минфин России прорабатывает вопрос о распространении программы долгосрочных сбережений (ПДС) на детей с возможностью софинансирования со стороны государства.

По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, вопрос пока находится на стадии проработки, однако министерство в целом поддерживает идею внедрения софинансирования ПДС для детей. Эта инициатива может стать важным инструментом формирования будущих финансовых ресурсов у молодого поколения.

Напомним, что программа начала действовать с 2024 года и планирует к 2030 году охватить около 9 миллионов россиян с совокупным объемом вкладов в 1,2 трлн рублей. Основная идея заключается в том, что граждане вносят на свои счета определенные суммы в течение трудового периода, а после достижения 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, начинают получать выплаты. В первые 10 лет государство участвует в накоплениях посредством софинансирования.

На сегодняшний день родители могут открыть счет на ребенка, однако при наличии собственного счета по программе государство не дополняет детский вклад. Параметры «детской» ПДС пока окончательно не определены. Предполагается, что дети смогут распоряжаться накоплениями после достижения совершеннолетия, а до этого ответственность за ведение счета возьмут на себя родители.

Эксперты положительно оценивают инициативу Минфина. Они считают, что программа поможет стимулировать родителей к накоплению средств на будущее детей и привлечет долгосрочные инвестиции в экономику. Также имеется мнение, что программа создаст дополнительный ресурс для инвестиций.