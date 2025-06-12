Жители Саратовской области прошли «Марафон зеленых дел» экотропами в национальных парках

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Жители Саратовской области включились в «Марафон зеленых дел», прогулявшись экологическими тропами в нацпарках «Хвалынский» и «Дьяковский лес».Для жителей и гостей региона подготовили обширную программу. Так, 5 июня посетителей визит-центра «Экосвет» ждала фотовыставка с изображением обитателей Хвалынского национального парка. 6 июня в национальном парке «Дьяковский лес» прошла выставка детских рисунков «Зеленый клин».С 7 по 8 июня туристы преодолели маршрут экотроп «Заповедный край» и «Сосновый ключ» в Хвалынском нацпарке.НП «Дьяковский лес» посетили ученики старших классов школы №8 Новоузенска. Они прошли экотропой по красивым уголкам нетронутой природы Дьяковского леса, загадали желание у долгожителя Дуба желаний, побывали на роднике.Школьники из сел Кирово и Усатово Краснокутского района Саратовской области приняли участие в конкурсе рисунка «Природа родного края».В Саратове сотрудники АНО «Экологизатор» в свою очередь, не остались в стороне от участия в «Марафоне зеленых дел» и также подготовили ряд активностей. Гостей экоцентра ждали экскурсии по выставке экоарт-объектов «ЭкологизАРТор» и мастер-классы по переработке из вторичных материалов, например, для детей провели мастер-класс по литью бумаги из макулатуры.«Считаю важным вовлекать в экологическую повестку самые широкие слои населения, особенно школьников, студентов, молодежь», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.