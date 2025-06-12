Осталось менее 24 часов до завершения Всероссийского голосования за объекты благоустройства

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Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства подходит к завершению. Остались считанные часы.Отдать свой голос за понравившийся парк или сквер может каждый житель нашей страны старше 14 лет на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через волонтеров, которые предоставляют возможность проголосовать при помощи специального приложения.В этом году на выбор представлено более 190 общественных пространств, расположенных на территории региона.«Все мы видим результат большой работы последних лет по благоустройству наших городов и посёлков. Крайне важно продолжать эту работу. Каждый голос имеет большое значение! Осталось совсем немного времени, чтобы поддержать один из предложенных объектов для благоустройства. У вас есть возможность повлиять на дальнейшее развитие и преобразование вашего города или посёлка — воспользуйтесь ею!», - прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ области Александр МышевНапомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом страны Владимиром Путиным. За шесть лет реализации проекта на территории региона благоустроено порядка 1300 общественных и дворовых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и для туристов.