В Вольском краеведческом музее открылась фотовыставка «Змеевы горы»

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В отделе природы Вольского краеведческого музея открылась фотовыставка «Змеевы горы», посвященная уникальному природному памятнику Саратовской области. Экспозиция через объектив фотографов раскрывает всю красоту и хрупкость этого уголка природы, приглашая гостей музея в захватывающее визуальное путешествие.Змеевы горы, протянувшиеся от поселка Рыбное до села Березняки, - это не только живописные пейзажи, но и уникальная экосистема. Название гор интересно и существует целая легенда его происхождения. Согласно давнему преданию, в оврагах жил огромный змей, который требовал себе красавиц и всячески запугивал местных жителей. Так продолжалось до тех пор, пока не нашелся храбрый богатырь, убивший змея. Останки его превратились в скалы, что и объясняет название гор.Дикая природа этого места разнообразна. Здесь можно встретить редкие растения, занесенные в Красную книгу, такие как: меловой иссоп, левкой душистый, горец альпийский. В долинах растут липы и клены, а под ними можно найти целые заросли луговых цветов. Обилие цветов здесь дополняется и многообразием насекомых: жуков-оленей, шмелей, голубянок и прочих. Животный мир не менее интересен. В Волге, что раскинулась у гор, обитает множество вкусной рыбы, которой любят лакомиться американские норки. Также в этих местах, далеких от людей, можно встретить лосей, косуль и куниц. Весь природный комплекс этого места находится под охраной государства, являясь уникальным ландшафтным и биологическим памятником природы.– Вольский краеведческий музей пользуется популярностью не только у взрослых, но и у школьников. Фотовыставки, такие как эта, привлекают внимание детей, интересующихся природой нашего края, и туристов, желающих узнать о Змеевых горах перед походом. Эта фотовыставка – наш способ показать, насколько уникальна и богата наша малая родина. Фотографии передают не только красоту пейзажей, но и важность сохранения этой территории, ведь природа не бесконечна. Поэтому главная цель – это, прежде всего, вдохновить каждого не только любоваться Змеевыми горами, но и задуматься о том, как важно оберегать природу вокруг нас. Мы надеемся, что каждый посетитель уйдет с желанием посетить горы вживую и своими собственными глазами увидеть всю красоту этого удивительного места, – поделился заведующий отделом природы Василий Малюков.