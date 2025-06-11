В Саратове ветеран СВО сдвинул вагон поезда и установил мировой рекорд

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Участник специальной военной операции Евгений Иванов установил мировой рекорд, сдвинув вагон весом почти 24 тонны.Боец, отправившийся в прошлом году добровольцем на передовую, потерял в бою обе ноги. Проходил реабилитацию в саратовском госпитале. Отсюда же ездил на тренировки к трехкратному чемпиону России Евгению Гавриленко. Бывший военнослужащий поставил перед собой новую, теперь уже спортивную задачу – установить мировой рекорд и сдвинуть вагон, вес которого почти 24 тонны.И Евгению это удалось! Он преодолел 4,5 метра менее чем за 43 секунды.Отметим, ранее Евгений Иванов завоевывал титул самого сильного человека города Новомосковска.Организатором мероприятия выступил известный саратовский спортсмен Вячеслав Максюта, который определил свою задачу, как «воодушевить, зажечь глаза тому, кто в себя потерял веру, поднять дух».«Этим рекордом мы показали, что даже человек потерявший часть тела сможет сделать то, что многим «целым» не под силу», - написал Максюта в своем телеграм-канале.Также Вячеслав Максюта пообещал, что установит спортивную площадку возле саратовского военного госпиталя на улице Рахова, чтобы спортом могли заниматься и другие бойцы, находящиеся на реабилитации.