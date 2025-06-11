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Сегодня снят нерестовый запрет на водоемах Саратовского водохранилища

Новости
Сегодня снят нерестовый запрет на водоемах Саратовского водохранилища


11 июня снимается нерестовый запрет на Саратовском водохранилище с впадающими в него реками в  административных границах Саратовской области.

Запрет действовал с  20 апреля  до 10 июня, именно в это время пресноводная рыба активно нерестится и ограничения вводятся с целью сохранения благоприятных условий для её воспроизводства.

После завершения рыбалки, уезжая с водоема, необходимо убрать за собой мусор, который может стать причиной пожара, особенно в период жаркой сухой погоды.

Оказавшись в  зоне  природного пожара,  следует  немедленно сообщить  об  этом  по  единому номеру вызова экстренных служб
112.