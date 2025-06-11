Сегодня снят нерестовый запрет на водоемах Саратовского водохранилища

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11 июня снимается нерестовый запрет на Саратовском водохранилище с впадающими в него реками в административных границах Саратовской области.Запрет действовал с 20 апреля до 10 июня, именно в это время пресноводная рыба активно нерестится и ограничения вводятся с целью сохранения благоприятных условий для её воспроизводства.После завершения рыбалки, уезжая с водоема, необходимо убрать за собой мусор, который может стать причиной пожара, особенно в период жаркой сухой погоды.Оказавшись в зоне природного пожара, следует немедленно сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб112.