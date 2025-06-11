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Юные таланты создали обереги для бойцов СВО

Новости
Юные таланты создали обереги для бойцов СВО



Воспитанники Детской школы искусств р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области отправили в зону СВО подарки, сделанные своими руками.

Ребята решили поддержать бойцов-земляков и смастерили настоящих куколок-Берегинь. Эта крохотная куколка в сарафане, платке и с узлом на поясе - могущественная защитница, которая убережет от любой опасности и отгонит самую страшную беду от своего обладателя.

Оберег для солдата - это особая поделка, созданная с любовью и заботой, легко помещается на ладошке, способна передать теплоту детских рук, которые ее сделали, отвести от солдат беду и всячески помогать в дороге. Своих куколок ребята упаковали в маленькие пакетики, вложив туда записочку с такими важными словами «Дорогой воин, поскорее возвращайся домой живым и здоровым! Этот оберег я сделала для тебя!».

Как сообщили в минкульте региона, особое волнение дети испытали, когда получили слова благодарности и фотографии от бойцов. Кто-то из солдат носит их с собой в кармашке, а кто-то прикрепил их в блиндаже, который стал на время их домом. Ребята рассматривали присланные фото и с трепетом и гордостью видели, что их послание дошло до адресата и обязательно поможет и защитит в бою.