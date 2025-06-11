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Замминистра назвал бойцов СВО нравственным щитом против фейков и цинизма

Новости
Замминистра назвал бойцов СВО нравственным щитом против фейков и цинизма



Заместитель министра образования региона Михаил Попов выразил глубокое уважение участникам специальной военной операции, подчеркнув важность их опыта в формировании патриотического воспитания среди молодежи. По словам Михаила Попова, такие люди являются живым воплощением героизма и служат примером для будущих поколений.

Попов подчеркнул, что патриотизм — это не абстрактная концепция, которую можно изучить по книгам, а чувство, которое зарождается в сердцах благодаря личным примерам мужества и самоотверженности. Он привел конкретные примеры, такие как молодой командир, который в возрасте 25 лет проявил стойкость и выдержку, удерживая позицию под огнем противника, и санитарка, рисковавшая своей жизнью ради спасения товарищей.

Эти истории, по мнению замминистра, помогают молодым людям осознать истинную ценность защиты родины и формируют понимание ответственности каждого гражданина перед страной. Михаил Попов также указал на необходимость поддержки ветеранов, возвращения их к нормальной жизни и передачи накопленного ими опыта новым поколениям.

Сам Михаил Попов, будучи участником специальной военной операции и имея богатый боевой опыт, активно участвует в реализации программы "Наши герои", инициированной губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным. Эта инициатива направлена на укрепление патриотического духа и развитие чувства гордости за свою страну среди молодых жителей региона.