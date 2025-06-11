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Юные повара из Хвалынска посетили очередной мастер-класс

Новости
Юные повара из Хвалынска посетили очередной мастер-класс




На очередном мастер-классе наиболее отличившиеся воспитанники готовили праздничное угощение - сложный порционный десерт «Салют детства». Для его приготовления дети выпекали два вида бисквита разных цветов, приготовили крем, сварили соус из свежих ягод, а для пропитки бисквитов приготовили мягкое сливочно-ванильное мороженое. Яркости десерту добавили свежие фрукты. Итогом кулинарной работы стал яркий десерт с богатой палитрой вкусов.

Напомним, в школе-интернате Хвалынска продолжается реализация образовательного проекта регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России. При поддержке Фонда президентских грантов воспитанники интерната обучаются специальности «повар русской кухни».

Об успехах детей регулярно рассказывает руководитель проекта, председатель Общественной палаты области, председатель регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России Борис Шинчук.