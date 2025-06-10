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Проект «Дворовый тренер» представили на Всероссийском форуме

Новости
Проект «Дворовый тренер» представили на Всероссийском форуме


Андрей Миньков – тренер по футболу из Питерского района области, уже второй год ведет занятия с детьми в рамках проекта «Дворовый тренер».

Под его руководством команда девочек «Спартак» из села Моршанка Питерского района в 2024 году стала победителем турнира по футболу на Кубок губернатора, а также представила регион во Всероссийском финале турнира «Кожаный мяч».

О своей работе Андрей Николаевич рассказал участникам пленарного заседания Всероссийского форума тружеников села, прошедшего в стенах Совета Федерации ФС РФ.

«Дворовый тренер» – уникальный проект, который реализуется в Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина. В этом году проект стал региональной программой по развитию дворового спорта. Он позволяет детям разных возрастов заниматься спортом бесплатно в шаговой доступности от места жительства под руководством опытных тренеров.

Андрей Николаевич рассказал, что данный проект помогает мальчишкам и девчонкам, в том числе из отдаленных сел области, приобщаться к здоровому образу жизни, проявлять себя и стремиться к победам. Начинания тренера поддерживают и односельчане. Например, в прошлом году в Питерке прошел первый турнир для мам юных футболистов, который так и назывался – «Футбольные мамы».

Активная жизненная позиция позволила Андрею Минькову стать главой Мироновского муниципального образования Питерского района. Тренерскую деятельность он совмещает с основным местом работы, и в этом году юные спортсмены под руководством наставника ставят перед собой новые амбициозные цели.

«Меня поддерживают родители, коллеги, а сейчас такая поддержка есть и со стороны главы района и со стороны губернатора. Общаюсь со своими коллегами с других районов, многие с таких же сел, как и наше. И сегодня для наших команд, детей действительно появились возможности проявлять себя. Уверен, впереди у наших детей еще больше побед, благодаря проекту «Дворовый тренер»,- подчеркивает Андрей Николаевич.