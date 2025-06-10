Для предпринимателей и инвесторов региона работает платформа обратной связи

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Она запущена в регионе в этом году в рамках Регионального инвестиционного стандарта 3.0. Новый механизм позволяет инвесторам подавать обращения через портал «Госуслуги», обеспечивая удобное и оперативное получение консультаций и необходимой поддержки от органов власти.Подать обращение можно по 7 категориям:- поддержка и сопровождение инвесторов;- кадровые ресурсы;- строительство;- подключение к инженерным сетям;- объекты недвижимого имущества и земельные участки;- автомобильные дороги;- экология и использование природных ресурсов.Срок рассмотрения обращений зависит от его сложности:• консультация – это предоставление заявителю разъяснений без изучения документов или дополнительной информации, срок рассмотрения до 5 дней;• помощь – это обращение, требующее изучения представленных заявителем документов или направления запросов в другие органы, срок рассмотрения до 10 дней;• проблема – это обращение, из содержания которого следует, что права и законные интересы заявителя в сфере инвестиционной или предпринимательской деятельности нарушаются или будут нарушены, срок рассмотрения до 30 дней.Наиболее сложные обращения типа «проблема» будут выноситься на заседания рабочей группы при Инвестиционном комитете при губернаторе.«Министерство инвестиционной политики определено единым центром обработки обращений бизнеса в регионе. Мы будем координировать работу ПОС Бизнес и сводить аналитику по удовлетворенности предпринимателей ответами. Еженедельно и ежемесячно отчеты будут предоставляться главе региона и профильному зампреду», - подчеркнул Александр Марченко.Воспользоваться платформой обратной связи для бизнеса можно на сайте «Госуслуги», а также через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?» на Инвестпортале (https://investinsaratov.ru/ru/) и на сайте Корпорации развития Саратовской области (https://saratovcorporation.ru/).