10 июня 2025 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 10 июня
Проект «Дворовый тренер» представили на Всероссийском форуме
11:00 | 10 июня
Для предпринимателей и инвесторов региона работает платформа обратной связи
10:00 | 10 июня
Саратовские участники фестиваля «Театральное Приволжье» выступили на профессиональной сцене
09:00 | 10 июня
Виновникам ДТП с трамваями придется возместить миллионный ущерб
11:15 | 09 июня
Ветеран воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора за поддержку участников СВО
11:14 | 09 июня
Саратовским предприятиям помогут развить сотрудничество с крупными госкорпорациями
18:50 | 06 июня
Председатель Союза защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов – о сборах денег на «защиту парка»: «С этим должны разобраться правоохранительные органы»
17:47 | 06 июня
Игорь Комаров: каждый второй житель ПФО регулярно занимается спортом
17:00 | 06 июня
Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»
16:00 | 06 июня
В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для предпринимателей и инвесторов региона работает платформа обратной связи

Новости
Сегодня на постоянно действующем совещании при губернаторе области с руководителями исполнительных органов министр инвестиционной политики Александр Марченко рассказал о Платформе обратной связи для бизнеса – ПОС Бизнес.


Она запущена в регионе в этом году в рамках Регионального инвестиционного стандарта 3.0. Новый механизм позволяет инвесторам подавать обращения через портал «Госуслуги», обеспечивая удобное и оперативное получение консультаций и необходимой поддержки от органов власти.

Подать обращение можно по 7 категориям:
- поддержка и сопровождение инвесторов;
- кадровые ресурсы;
- строительство;
- подключение к инженерным сетям;
- объекты недвижимого имущества и земельные участки;
- автомобильные дороги;
- экология и использование природных ресурсов.

Срок рассмотрения обращений зависит от его сложности:
• консультация – это предоставление заявителю разъяснений без изучения документов или дополнительной информации, срок рассмотрения до 5 дней;
• помощь – это обращение, требующее изучения представленных заявителем документов или направления запросов в другие органы, срок рассмотрения до 10 дней;
• проблема – это обращение, из содержания которого следует, что права и законные интересы заявителя в сфере инвестиционной или предпринимательской деятельности нарушаются или будут нарушены, срок рассмотрения до 30 дней.

Наиболее сложные обращения типа «проблема» будут выноситься на заседания рабочей группы при Инвестиционном комитете при губернаторе.

«Министерство инвестиционной политики определено единым центром обработки обращений бизнеса в регионе. Мы будем координировать работу ПОС Бизнес и сводить аналитику по удовлетворенности предпринимателей ответами. Еженедельно и ежемесячно отчеты будут предоставляться главе региона и профильному зампреду», - подчеркнул Александр Марченко.

Воспользоваться платформой обратной связи для бизнеса можно на сайте «Госуслуги», а также через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?» на Инвестпортале (https://investinsaratov.ru/ru/) и на сайте Корпорации развития Саратовской области (https://saratovcorporation.ru/).