Саратовские участники фестиваля «Театральное Приволжье» выступили на профессиональной сцене

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6 июня на исторической сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся показ постановок финалистов регионального этапа VI фестиваля «Театральное Приволжье». Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Театр-студия «Театралика» (детская категория) и театр «ОКНА» (молодежная категория) из Детско-юношеского центра Фрунзенского района города Саратова представили свои работы. Эти коллективы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства, завоевав признание жюри и зрителей.Первыми на сцену вышли юные волшебники из театра-студии «Театралика». Их «Картинки лета» Афанасия Фета пленили зрителей своей искренностью. Дети сумели передать всю прелесть и воздушность летних дней.Творческую эстафету подхватил театр «ОКНА» со спектаклем «Чемоданчик». Эта глубокая постановка, затрагивающая важные и злободневные темы, заставила зрителей задуматься о вечных ценностях. Актеры продемонстрировали зрелый уровень мастерства, сумев донести до зрителя всю гамму чувств и переживаний своих персонажей.– Оба коллектива получили заслуженное признание и высокую оценку регионального жюри. Их выступления стали настоящим украшением фестиваля «Театральное Приволжье» и ярким подтверждением того, что в Саратовской области растет талантливое поколение актеров, которым подвластны любые вершины театрального искусства, – подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.