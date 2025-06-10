10 июня 2025 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 10 июня
Проект «Дворовый тренер» представили на Всероссийском форуме
11:00 | 10 июня
Для предпринимателей и инвесторов региона работает платформа обратной связи
10:00 | 10 июня
Саратовские участники фестиваля «Театральное Приволжье» выступили на профессиональной сцене
09:00 | 10 июня
Виновникам ДТП с трамваями придется возместить миллионный ущерб
11:15 | 09 июня
Ветеран воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора за поддержку участников СВО
11:14 | 09 июня
Саратовским предприятиям помогут развить сотрудничество с крупными госкорпорациями
18:50 | 06 июня
Председатель Союза защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов – о сборах денег на «защиту парка»: «С этим должны разобраться правоохранительные органы»
17:47 | 06 июня
Игорь Комаров: каждый второй житель ПФО регулярно занимается спортом
17:00 | 06 июня
Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»
16:00 | 06 июня
В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Виновникам ДТП с трамваями придется возместить миллионный ущерб

Новости
Многие автомобилисты даже не подозревают, чем для них может обернуться невнимательность на дороге при следовании рядом с трамваем. Рассказываем. Отправляйте другу и знакомым, которые ездят за рулем.


С чем столкнется виновник ДТП с трамваем?

Страховая компания покрывает только 400 тысяч рублей нанесенного ущерба, однако ущерб, как правило, больше в несколько раз.
Перевозчик обязательно обратится в суд, чтобы взыскать с виновного водителя авто потерянную из-за простоя трамвая выручку. При расчетах специалисты учтут количество отмененных рейсов, длину маршрутов, время задержки и число пассажиров, которые могли бы воспользоваться транспортом за время простоя.

Но и это еще не конец. Перевозчик взыщет утерю товарной стоимости трамвая.

ВСЮ ЭТУ РАЗНИЦУ НЕВНИМАТЕЛЬНОМУ ВОДИТЕЛЮ МАШИНЫ ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА. Мы уже знаем, что итоговые суммы там семизначные. Лучше повторите правила дорожного движения, берегите себя, новый городской транспорт и свой кошелек.