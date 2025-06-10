Виновникам ДТП с трамваями придется возместить миллионный ущерб

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С чем столкнется виновник ДТП с трамваем?Страховая компания покрывает только 400 тысяч рублей нанесенного ущерба, однако ущерб, как правило, больше в несколько раз.Перевозчик обязательно обратится в суд, чтобы взыскать с виновного водителя авто потерянную из-за простоя трамвая выручку. При расчетах специалисты учтут количество отмененных рейсов, длину маршрутов, время задержки и число пассажиров, которые могли бы воспользоваться транспортом за время простоя.Но и это еще не конец. Перевозчик взыщет утерю товарной стоимости трамвая.ВСЮ ЭТУ РАЗНИЦУ НЕВНИМАТЕЛЬНОМУ ВОДИТЕЛЮ МАШИНЫ ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА. Мы уже знаем, что итоговые суммы там семизначные. Лучше повторите правила дорожного движения, берегите себя, новый городской транспорт и свой кошелек.