Ветеран воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора за поддержку участников СВО

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Государство помогает участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни.Сегодня каждый военнослужащий знает, как важна поддержка и помощь в адаптации после возвращения с линии боевого соприкосновения. Руководитель военно-патриотического клуба «Отвага» «Дворца культуры «Россия», полковник Воздушно-десантных войск в отставке Николай Никуленко поблагодарил главу региона за гибкий подход ко всем участникам СВО."Региональная программа «Наши герои», которая реализуется по инициативе губернатора области Романа Бусаргина, в очередной раз доказывает, что государство старается создавать все условия для адаптации участников боевых действий к новой мирной жизни. Особенно ценно, что предусмотрен гибкий подход к участникам, находящимся на боевых заданиях, они смогут пройти собеседование в онлайн формате после возвращения в расположение. Это правильное и своевременное решение, опыт и заслуги ребят, которые находятся на передовой или в зоне боевых действий, и не всегда имеют возможность принимать участие в отборочных этапах в установленные сроки, должны быть учтены", - подчеркнул Николай Николаевич.