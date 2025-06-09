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Саратовским предприятиям помогут развить сотрудничество с крупными госкорпорациями

Новости
Саратовским предприятиям помогут развить сотрудничество с крупными госкорпорациями


Саратовскую область посетила делегация Инновационного инжинирингового центра и Центра поддержки инжиниринга и инноваций. В областном Правительстве прошла встреча с участием отраслевых министерств, институтов поддержки бизнеса и региональных предприятий, где были представлены программы поддержки федеральных партнеров.

Создавая систему взаимодействия через координационные советы и проектные офисы с крупными корпоративными партнерами, Инновационный инжиниринговый центр помогает российским предприятиям осваивать выпуск высокотехнологичной продукции взамен зарубежных аналогов. Уже реализовано более 200 проектов общей стоимостью свыше 400 млрд рублей.

Центр поддержки инжиниринга и инноваций, с которым у региона подписано соглашение о сотрудничестве, реализует грантовую программу «доращивания» российских технологических компаний под задачи крупных российских корпораций. Объем финансирования на 2025-2027 гг. составляет более 10 млрд рублей. На сегодня 80 компаний получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 12 млрд рублей. Помимо выдачи грантов, Центр проводит экспертизу малых технологических компаний для присвоения соответствующего статуса согласно постановлению Правительства РФ.

Региональные компании смогли представить свои разработки в ходе круглого стола, а также во время посещения производственных площадок ООО «Геофизмаш», ООО «ТОСС», ООО «Завод «Нефтегазоборудование».

«Такая поддержка особенно значима для саратовских предприятий в условиях высоких кредитных ставок, поскольку позволяет получать доступ к крупным государственным заказам без значительных финансовых вложений и снизить риски инвестирования собственных средств. Это поспособствует развитию высокотехнологичных производств региона, повысит конкурентоспособность местных компаний на российском рынке и обеспечит стабильный спрос на производимую ими продукцию», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.