Игорь Комаров: каждый второй житель ПФО регулярно занимается спортом

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6 июня 2025 года в Пензе состоялось 76-е пленарное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты Госдумы Федерального собрания РФ Александр Самокутяев и Дмитрий Каденков, сенаторы РФ Олег Голов и Николай Кондратюк, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа.Одной из основных тем заседания стало развитие массового спорта и повышение доступности спортивной инфраструктуры.«По опросам в регионах округа интерес к занятию спортом есть – у нас систематически спортом занимаются от 50 до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, – 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворённости условиями для занятий спортом, то показатель тоже высокий – более 63%», – отметил Игорь Комаров.Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%.В рамках заседания также были представлены достижения регионов в сфере массового спорта. Отметим, что в Саратовской области физкультурой и спортом занимаются более 1,3 млн жителей региона или 60,5%. Саратовские спортсмены в 2024 году завоевали более 2700 медалей всероссийских и международных соревнований, 32 из которых – на Первенствах Европы и мира.Также участники заседания обсудили вопросы развития фиджитал- и корпоративного спорта, реализации проектов активного долголетия и эффективного использования пришкольной спортивной инфраструктуры во внеурочное время.Принятые решения будут направлены в Правительство РФ, профильные министерства РФ, органы государственной власти субъектов РФ ПФО.