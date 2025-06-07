7 июня 2025 СУББОТА
Новости
18:50 | 06 июня
Председатель Союза защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов – о сборах денег на «защиту парка»: «С этим должны разобраться правоохранительные органы»
17:47 | 06 июня
Игорь Комаров: каждый второй житель ПФО регулярно занимается спортом
17:00 | 06 июня
Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»
16:00 | 06 июня
В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
12:30 | 06 июня
В Вольском районе открылись 4 обновленных школьных музея
11:43 | 06 июня
Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра
10:30 | 06 июня
Областной Сабантуй посвятят юбилею Победы
09:30 | 06 июня
Саратовская область: последствия атаки беспилотников
16:00 | 05 июня
В регионе выросла реальная зарплата
15:00 | 05 июня
В администрации Саратова создадут должности районных архитекторов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»

Новости
Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»


10 июня в 11.30 в Большом зале Дома работников искусств состоится праздничная концертно-игровая программа, посвященная Дню России.

Зрителей ждут выступления творческих коллективов – песни, танцы и музыкальные номера, прославляющие красоту и величие нашей страны; интерактивные игры и викторины на знание истории, культуры и традиций России

Этот праздник – прекрасная возможность всей семьей окунуться в атмосферу патриотизма и радости, узнать больше о нашей Родине и ее богатом наследии.

Вход свободный. Справки по телефону +7 (8452) 23-47-15.