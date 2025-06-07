Дом работников искусств приглашает на концертно-игровую программу «Россия – моя страна!»

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10 июня в 11.30 в Большом зале Дома работников искусств состоится праздничная концертно-игровая программа, посвященная Дню России.Зрителей ждут выступления творческих коллективов – песни, танцы и музыкальные номера, прославляющие красоту и величие нашей страны; интерактивные игры и викторины на знание истории, культуры и традиций РоссииЭтот праздник – прекрасная возможность всей семьей окунуться в атмосферу патриотизма и радости, узнать больше о нашей Родине и ее богатом наследии.Вход свободный. Справки по телефону +7 (8452) 23-47-15.