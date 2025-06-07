В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений

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По инициативе губернатора Романа Бусаргина запускается новая региональная программа, связанная с ремонтом территорий медицинских учреждений Саратова и Саратовской области, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.В первую очередь этот вопрос актуален для районных больниц, однако есть и крупные городские учреждения, где также необходимо приводить все в порядок.Начинание поддержали главные врачи лечебных учреждений.«Инициатива губернатора Романа Бусаргина о запуске новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений – это, безусловно, проявление заботы о людях. Привлекательный и ухоженный внешний вид территории больницы создает позитивный имидж учреждения.Благоустройство территории больницы, включающее озеленение, создание комфортных зон отдыха, организацию дорог и парковок, поддержание чистоты и порядка – важный фактор, снижающий стресс, улучшающий настроение и психологическое состояние пациентов, помогающий им чувствовать себя уютно и безопасно на время лечения, вдали от дома и близких.Радующая глаз территория – залог позитивного настроя и повышения работоспособности медицинского и прочего персонала больницы», - поделилась главный врач Саратовской областной клинической больницы Елена Стифорова.В регионе выросла реальная зарплатаРеальная заработная плата с учетом инфляции в регионе за январь-март текущего года увеличилась на 4,7%, что выше уровня РФ (3,4%). Реальные денежные доходы жителей области за 1 квартал 2025 года выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.Инфляция в Саратовской области сложилась ниже, чем в большинстве регионов ПФО (7 место).Стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых низких в Приволжье - 3 место. Стабильно самыми низкими в ПФО остаются цены на ржаной и пшеничный хлеб. Среднеобластные цены на рис, пшено, капусту, лук, морковь, яблоки, мясо, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, чай, печенье ниже средних цен по ПФО или на их уровне.Что касается налоговых доходов, то по итогам прошлого года по темпу роста область с показателем 116,6% опережает ПФО (113,3%) и РФ (112,8%), в том числе по налогу на прибыль организаций - темп роста составил 110,1% (ПФО – 95,5%, РФ – 96%).Юные саратовцы включились в «Марафон зеленых дел»5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в рамках Всероссийской акции «Марафон зеленых дел» для участников летней просветительской площадки в Областном центре экологии, краеведения и туризма «Лето в ОЦЭКИТ!» проведено мероприятие «Экологическая кругосветка».В ходе мероприятия ребята преодолели пять станций: «Экологическая тропинка», «Зеленая планета», «Слепой ответ», «Птичьи разговоры», «Следы зверей», где необходимо было проявить свою эрудицию, творческие способности и сообразительность.Станция «Следы зверей», по мнению ребят, оказалась самой интересной. Здесь участники определяли следы зверей, изображали повадки животных, птиц, насекомых. На станции «Зеленая планета» рассматривали «жалобы» лесных жителей. «Слепой ответ» был «спрятан» в черный ящик. В нем находился живой объект и овощ.Проходя различные испытания, дети отвечали на задания, строили логические цепочки и соревновались друг с другом.В этот праздничный день участники просветительской площадки также рисовали цветы – участвовали в мастер - классе «Цветы России».В процессе мероприятия дети узнали интересные легенды о цветах, отгадывали загадки, называли цветы, которые произрастают на территории центра.- Россия обладает богатой флорой, насчитывающей тысячи видов растений. Многие из них занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Изучение особенностей наших цветущих растений помогает воспитывать любовь к родине, прививать чувство ответственности за сохранение природного наследия, - считает директор Центра Ольга Жулидова.Акция «Марафон зеленых дел» продлится до 12 июня и все, кто любит природу, могут найти активности по душе: прогулки по экотропам, уборка берегов водоемов, посещение мастер-классов и многое другое.Подробнее о проведении марафона и регистрация доступны на сайте: https://дниединыхдействий.рф/ Подробности также можно посмотреть на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/project/10117618?clckid=b3e6c70c