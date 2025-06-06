В Вольском районе открылись 4 обновленных школьных музея

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Школьные музеи четырех школ Вольского района Саратовской области получили новую жизнь, учреждения стали участниками регионального проекта по развитию инфраструктуры образовательных организаций, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Обновленные экспозиции оснащены современной мебелью, специализированными витринами и оригинальными стендами, картинами и объемными элементами, позволяющими наглядно представить историю. На закупку необходимого оборудования был выделен миллион рублей из средств областного бюджета.«Для школьников такие обновления особенно важны — ведь музей является ключевым элементом образовательного процесса, способствующим развитию интереса к истории, культуре и традициям своего народа. Здесь ребята смогут лучше осознать значимость исторических фактов и героев прошлого», – отметила директор образовательного центра № 4 г. Вольска Лилия Рыбакова.Руководитель школьного музея лицея г. Вольска Ирина Зайцева заметила еще больший интерес школьников к истории.«После обновления ребятам стало намного интереснее, многие очень увлеклись сбором исторических данных и изучением подвигов героев в комнате боевой славы», – поделилась педагог.