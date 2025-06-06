6 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
12:30 | 06 июня
В Вольском районе открылись 4 обновленных школьных музея
11:43 | 06 июня
Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра
10:30 | 06 июня
Областной Сабантуй посвятят юбилею Победы
09:30 | 06 июня
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16:00 | 05 июня
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15:00 | 05 июня
В администрации Саратова создадут должности районных архитекторов
14:00 | 05 июня
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13:00 | 05 июня
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12:06 | 05 июня
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11:00 | 05 июня
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра

Новости
Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра


Сразу две команды средней школы № 28 г. Балаково прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей. Они и еще 73 команды эрудитов из 36 регионов России встретятся 24 июня в Москве в Национальном центре «Россия». Всего для участников второго сезона интеллектуального соревнования было организовано 5 отборочных игр, серия партнерских турниров, а также онлайн-кубок Знание.Игра. Турнир проводится Обществом «Знание» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания “Игра-ТВ”».

По результатам финальной игры турнира будут награждены 10 команд: 1 абсолютный победитель состязания, а также 9 призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров события.