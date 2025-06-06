Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра

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Сразу две команды средней школы № 28 г. Балаково прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей. Они и еще 73 команды эрудитов из 36 регионов России встретятся 24 июня в Москве в Национальном центре «Россия». Всего для участников второго сезона интеллектуального соревнования было организовано 5 отборочных игр, серия партнерских турниров, а также онлайн-кубок Знание.Игра. Турнир проводится Обществом «Знание» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания “Игра-ТВ”».По результатам финальной игры турнира будут награждены 10 команд: 1 абсолютный победитель состязания, а также 9 призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров события.