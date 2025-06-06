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Областной Сабантуй посвятят юбилею Победы

Новости
Областной Сабантуй посвятят юбилею Победы


Мероприятие традиционно проходит в селе Усть-Курдюм. В этом году оно состоится 7 июня. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко подчеркнул: «Сабантуй – это праздник, объединяющий ежегодно тысячи жителей региона разных национальностей и вероисповеданий. В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы, что придает ему особую значимость».

Председатель исполнительного комитета Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области Мухаммад Мадъяров анонсировал насыщенную программу мероприятия, в которую войдут большой концерт творческих коллективов из Республики Татарстан и Саратовской области, спортивные мероприятия, мастер-классы по народным ремеслам, также гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни. Для детей подготовлена большая развлекательная программа.

Для удобства гостей будут запущены пять дополнительных автобусных рейсов от остановки Кутякова/Радищева (г. Саратов) до места проведения мероприятия. Автобусы будут курсировать с 8:00 до 18:00.