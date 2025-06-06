Саратовская область: последствия атаки беспилотников
Сегодня, 6 июня, Саратовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ.
Рано утром, в 03.33 6 июня, губернатор Роман Бусарин сообщил об угрозе атаки беспилотников. Росавиация проинформировала о закрытии местного аэропорта «Гагарин» на прием и отправку рейсов.
Из-за воздушной атаки на 40 минут задержали вылет рейса авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Шереметьево.
В Энгельсе из-за попадания по фасаду эвакуировали жителей ЖК «Облака», повреждены квартиры. В Саратовской области после атаки возник пожар на предприятии. Предварительно пострадавших нет.
По данным Минобороны РФ, 174 беспилотника ВСУ атаковали Россию за ночь.
Средствами ПВО перехвачены и уничтожены вражеские дроны в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Крым.
Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
В Тульской и Тамбовской областях после атак пострадали шесть человек.
Рано утром, в 03.33 6 июня, губернатор Роман Бусарин сообщил об угрозе атаки беспилотников. Росавиация проинформировала о закрытии местного аэропорта «Гагарин» на прием и отправку рейсов.
Из-за воздушной атаки на 40 минут задержали вылет рейса авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Шереметьево.
В Энгельсе из-за попадания по фасаду эвакуировали жителей ЖК «Облака», повреждены квартиры. В Саратовской области после атаки возник пожар на предприятии. Предварительно пострадавших нет.
По данным Минобороны РФ, 174 беспилотника ВСУ атаковали Россию за ночь.
Средствами ПВО перехвачены и уничтожены вражеские дроны в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Крым.
Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
В Тульской и Тамбовской областях после атак пострадали шесть человек.