6 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
12:30 | 06 июня
В Вольском районе открылись 4 обновленных школьных музея
11:43 | 06 июня
Юные знатоки из Саратовской области прошли в финал турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра
10:30 | 06 июня
Областной Сабантуй посвятят юбилею Победы
09:30 | 06 июня
Саратовская область: последствия атаки беспилотников
16:00 | 05 июня
В регионе выросла реальная зарплата
15:00 | 05 июня
В администрации Саратова создадут должности районных архитекторов
14:00 | 05 июня
В Саратове во второй раз пройдет форум «Золото Поволжья»
13:00 | 05 июня
В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
12:06 | 05 июня
Жительницы поселка отправили на фронт противодроновое одеяло
11:00 | 05 июня
Более 700 детей начали свое лето в лагерях министерства спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область: последствия атаки беспилотников

Новости
Сегодня, 6 июня, Саратовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ.
Саратовская область: последствия атаки беспилотников


Рано утром, в 03.33 6 июня, губернатор Роман Бусарин сообщил об угрозе атаки беспилотников. Росавиация проинформировала о закрытии местного аэропорта «Гагарин» на прием и отправку рейсов.
Из-за воздушной атаки на 40 минут задержали вылет рейса авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Шереметьево.

Саратовская область: последствия атаки беспилотников

В Энгельсе из-за попадания по фасаду эвакуировали жителей ЖК «Облака», повреждены квартиры. В Саратовской области после атаки возник пожар на предприятии. Предварительно пострадавших нет.

Саратовская область: последствия атаки беспилотников

По данным Минобороны РФ, 174 беспилотника ВСУ атаковали Россию за ночь.
Средствами ПВО перехвачены и уничтожены вражеские дроны в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Крым.
Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

В Тульской и Тамбовской областях после атак пострадали шесть человек.