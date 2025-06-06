Саратовская область: последствия атаки беспилотников

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Рано утром, в 03.33 6 июня, губернатор Роман Бусарин сообщил об угрозе атаки беспилотников. Росавиация проинформировала о закрытии местного аэропорта «Гагарин» на прием и отправку рейсов.Из-за воздушной атаки на 40 минут задержали вылет рейса авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Шереметьево.В Энгельсе из-за попадания по фасаду эвакуировали жителей ЖК «Облака», повреждены квартиры. В Саратовской области после атаки возник пожар на предприятии. Предварительно пострадавших нет.По данным Минобороны РФ, 174 беспилотника ВСУ атаковали Россию за ночь.Средствами ПВО перехвачены и уничтожены вражеские дроны в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Крым.Над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».В Тульской и Тамбовской областях после атак пострадали шесть человек.