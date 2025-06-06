В регионе выросла реальная зарплата

просмотров: 142

Инфляция в Саратовской области сложилась ниже, чем в большинстве регионов ПФО (7 место).Стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых низких в Приволжье - 3 место. Стабильно самыми низкими в ПФО остаются цены на ржаной и пшеничный хлеб. Среднеобластные цены на рис, пшено, капусту, лук, морковь, яблоки, мясо, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, чай, печенье ниже средних цен по ПФО или на их уровне.Что касается налоговых доходов, то по итогам прошлого года по темпу роста область с показателем 116,6% опережает ПФО (113,3%) и РФ (112,8%), в том числе по налогу на прибыль организаций - темп роста составил 110,1% (ПФО – 95,5%, РФ – 96%).