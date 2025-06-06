6 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 05 июня
В регионе выросла реальная зарплата
15:00 | 05 июня
В администрации Саратова создадут должности районных архитекторов
14:00 | 05 июня
В Саратове во второй раз пройдет форум «Золото Поволжья»
13:00 | 05 июня
В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
12:06 | 05 июня
Жительницы поселка отправили на фронт противодроновое одеяло
11:00 | 05 июня
Более 700 детей начали свое лето в лагерях министерства спорта
10:29 | 05 июня
Школьники региона сдают ЕГЭ по трем предметам
10:00 | 05 июня
В Саратове перезахоронили останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны
09:41 | 05 июня
Более 4000 браков заключили жители области в 2025 году
23:17 | 04 июня
Известный политолог назвал преимущества использования на выборах электронного голосования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе выросла реальная зарплата

Новости
Реальная заработная плата с учетом инфляции в регионе за январь-март текущего года увеличилась на 4,7%, что выше уровня РФ (3,4%). Реальные денежные доходы жителей области за 1 квартал 2025 года выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Саратовской области.


Инфляция в Саратовской области сложилась ниже, чем в большинстве регионов ПФО (7 место).

Стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых низких в Приволжье - 3 место. Стабильно самыми низкими в ПФО остаются цены на ржаной и пшеничный хлеб. Среднеобластные цены на рис, пшено, капусту, лук, морковь, яблоки, мясо, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, чай, печенье ниже средних цен по ПФО или на их уровне.

Что касается налоговых доходов, то по итогам прошлого года по темпу роста область с показателем 116,6% опережает ПФО (113,3%) и РФ (112,8%), в том числе по налогу на прибыль организаций - темп роста составил 110,1% (ПФО – 95,5%, РФ – 96%).