В регионе выросла реальная зарплата
Реальная заработная плата с учетом инфляции в регионе за январь-март текущего года увеличилась на 4,7%, что выше уровня РФ (3,4%). Реальные денежные доходы жителей области за 1 квартал 2025 года выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Саратовской области.
Инфляция в Саратовской области сложилась ниже, чем в большинстве регионов ПФО (7 место).
Стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых низких в Приволжье - 3 место. Стабильно самыми низкими в ПФО остаются цены на ржаной и пшеничный хлеб. Среднеобластные цены на рис, пшено, капусту, лук, морковь, яблоки, мясо, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, чай, печенье ниже средних цен по ПФО или на их уровне.
Что касается налоговых доходов, то по итогам прошлого года по темпу роста область с показателем 116,6% опережает ПФО (113,3%) и РФ (112,8%), в том числе по налогу на прибыль организаций - темп роста составил 110,1% (ПФО – 95,5%, РФ – 96%).
Инфляция в Саратовской области сложилась ниже, чем в большинстве регионов ПФО (7 место).
Стоимость минимального набора продуктов питания одна из самых низких в Приволжье - 3 место. Стабильно самыми низкими в ПФО остаются цены на ржаной и пшеничный хлеб. Среднеобластные цены на рис, пшено, капусту, лук, морковь, яблоки, мясо, рыбу, масло подсолнечное, маргарин, чай, печенье ниже средних цен по ПФО или на их уровне.
Что касается налоговых доходов, то по итогам прошлого года по темпу роста область с показателем 116,6% опережает ПФО (113,3%) и РФ (112,8%), в том числе по налогу на прибыль организаций - темп роста составил 110,1% (ПФО – 95,5%, РФ – 96%).