6 июня 2025 ПЯТНИЦА
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15:00 | 05 июня
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14:00 | 05 июня
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13:00 | 05 июня
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12:06 | 05 июня
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В Саратове во второй раз пройдет форум «Золото Поволжья»

Новости
В Саратове во второй раз пройдет форум «Золото Поволжья»

C 24 по 25 сентября 2025 года в г. Саратове пройдет II Волжский зерновой экономический форум «Золото Поволжья». Организатором мероприятия является ассоциация «Афанасий Никитин».

В форуме планируется участие сельхозтоваропроизводителей Саратовской области и соседних регионов, представителей федеральных и региональных органов власти, крупных торговых компаний из СНГ, Ирана, Китая, Индии, экспедиторских и транспортных компаний, специалистов инвестиционной, страховой и банковской сфер, аналитиков, отраслевых экспертов.

Участники форума обсудят актуальные вопросы конъюнктуры целевых продовольственных рынков, насыщения отрасли финансовыми и инвестиционными ресурсами, организации бесшовной экспортной логистики, кооперации в области сбыта и закупок, консолидации грузовой базы продукции АПК, задачи модернизации логистической инфраструктуры, страхования рисков.