В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений
По инициативе губернатора Романа Бусаргина запускается новая региональная программа, связанная с ремонтом территорий медицинских учреждений Саратова и Саратовской области, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.
В первую очередь этот вопрос актуален для районных больниц, однако есть и крупные городские учреждения, где также необходимо приводить все в порядок.
Начинание поддержали главные врачи лечебных учреждений.
«Инициатива губернатора Романа Бусаргина о запуске новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений – это, безусловно, проявление заботы о людях. Привлекательный и ухоженный внешний вид территории больницы создает позитивный имидж учреждения.
Благоустройство территории больницы, включающее озеленение, создание комфортных зон отдыха, организацию дорог и парковок, поддержание чистоты и порядка – важный фактор, снижающий стресс, улучшающий настроение и психологическое состояние пациентов, помогающий им чувствовать себя уютно и безопасно на время лечения, вдали от дома и близких.
Радующая глаз территория – залог позитивного настроя и повышения работоспособности медицинского и прочего персонала больницы», - поделилась главный врач Саратовской областной клинической больницы Елена Стифорова.
В первую очередь этот вопрос актуален для районных больниц, однако есть и крупные городские учреждения, где также необходимо приводить все в порядок.
Начинание поддержали главные врачи лечебных учреждений.
«Инициатива губернатора Романа Бусаргина о запуске новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений – это, безусловно, проявление заботы о людях. Привлекательный и ухоженный внешний вид территории больницы создает позитивный имидж учреждения.
Благоустройство территории больницы, включающее озеленение, создание комфортных зон отдыха, организацию дорог и парковок, поддержание чистоты и порядка – важный фактор, снижающий стресс, улучшающий настроение и психологическое состояние пациентов, помогающий им чувствовать себя уютно и безопасно на время лечения, вдали от дома и близких.
Радующая глаз территория – залог позитивного настроя и повышения работоспособности медицинского и прочего персонала больницы», - поделилась главный врач Саратовской областной клинической больницы Елена Стифорова.