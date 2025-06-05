В Саратове и области благоустроят территории медицинских учреждений

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В первую очередь этот вопрос актуален для районных больниц, однако есть и крупные городские учреждения, где также необходимо приводить все в порядок.Начинание поддержали главные врачи лечебных учреждений.«Инициатива губернатора Романа Бусаргина о запуске новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений – это, безусловно, проявление заботы о людях. Привлекательный и ухоженный внешний вид территории больницы создает позитивный имидж учреждения.Благоустройство территории больницы, включающее озеленение, создание комфортных зон отдыха, организацию дорог и парковок, поддержание чистоты и порядка – важный фактор, снижающий стресс, улучшающий настроение и психологическое состояние пациентов, помогающий им чувствовать себя уютно и безопасно на время лечения, вдали от дома и близких.Радующая глаз территория – залог позитивного настроя и повышения работоспособности медицинского и прочего персонала больницы», - поделилась главный врач Саратовской областной клинической больницы Елена Стифорова.