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Жительницы поселка отправили на фронт противодроновое одеяло

Новости
Жительницы поселка отправили на фронт противодроновое одеяло



Жительницы Базарно-Карабулакского района, посещающие творческую мастерскую «Доброцентр» комплексного центра соцобслуживания, изготовили противодроновое одеяло для солдат, участвующих в зоне специальной военной операции.

«Такое одеяло - необходимая вещь для бойцов: оно не только обеспечивает визуальную маскировку, но также защищает от ветра, осадков, и подходит в качестве носилок для раненых», - рассказывают мастерицы.

Одеяло изготавливается из специальных материалов, обладающих свойствами радиопоглощения и теплоизоляции. Это позволяет снизить заметность бойца в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, а также обеспечить комфорт в полевых условиях.

В свою очередь, «серебряный» волонтер Наталья Балыбина считает, что в моральной поддержке нуждаются и семьи участников СВО. Совместно со специалистами комплексного центра соцобслуживания Красноармейского района в рамках акции «Сердце России», приуроченной ко Дню России, она организовала и провела мастер-класс по изготовлению броши из ленты триколор. Готовые броши будут переданы родственникам бойцов.

«Эти брошки, сделанные своими руками, символизируют любовь к Родине и поддержку тех, кто защищает ее. Так мы выражаем благодарность и солидарность», – комментируют участники акции.

Сотрудники социозащитных учреждений и «серебряные» активисты призывают поддерживать друг друга и помнить о важности единства народа России.