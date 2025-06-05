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Школьники региона сдают ЕГЭ по трем предметам

Новости
Школьники региона сдают ЕГЭ по трем предметам


Сегодня одиннадцатиклассники пишут ЕГЭ по трем предметам: биологии, иностранным языкам (письменная часть) и географии.

Экзамены сдают 2886 школьников: биологию пишут 1792 человека, географию - 362, английский язык сдают 716 выпускников, немецкий язык - 9, французский язык выбрали 6 человек, а испанский - 1. Для их проведения задействовано 62 пункта проведения экзаменов.

На ЕГЭ по биологии отведено 3 часа 55 минут, допускается использование непрограммируемого калькулятора. Каждый вариант состоит из двух частей – 21 задание в первой, 7 во второй и отличается по форме и уровню сложности.

ЕГЭ по иностранному языку длится 3 часа 10 минут, выпускники могут воспользоваться техническими средствами, которые обеспечивают воспроизведение аудиозаписей, компьютерную технику, не имеющие доступа к интернету, а также аудиогарнитурой для выполнения заданий, предусматривающих устные ответы. КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную части. Письменная часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письменная речь». По каждому выбранному языку разное количество заданий.

На ЕГЭ по географии дается 3 часа и разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором. Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 29 заданий, которые различаются формой и уровнем сложности. Работа содержит 21 задание с кратким ответом, ответами к которым являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание), и 8 заданий с развёрнутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. В содержание экзаменационной работы включены все основные разделы школьного курса географии: от географии в современном мире до глобальных проблем человечества.

Свои результаты по биологии и географии выпускники 11-х классов смогут узнать не позднее 23 июня, по иностранным языкам – не позднее 25 июня.