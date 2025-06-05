В Саратове перезахоронили останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

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На Воинском мемориале нового городского кладбища Саратова состоялась церемония перезахоронения останков двух советских воинов – участников Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковыми отрядами в Республике Беларусь.В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветеранских, военно-патриотических и молодежных организаций, члены казачьих обществ и поисковых отрядов, а также родственники погибших военнослужащих.Останки уроженцев Саратовской области — Абрамова Андрея Павловича (1916 г.р., г. Саратов) и Боева Николая Ивановича (1912 г.р., с. Пограничное) – были найдены в сентябре 2024 года в ходе «Вахты Памяти». Оба бойца служили в 53-й стрелковой дивизии и погибли в июле 1941 года в боях на территории Шкловского района Могилёвской области (Беларусь).Поисковые работы провели белорусские коллеги и личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона с участием членов сводного поискового отряда Могилевского историко-патриотического поискового краеведческого клуба «Виккру». Останки героев доставила в Саратов руководитель региональной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян при поддержке администрации города.Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила: «Сегодня мы возвращаем на родную землю героев, отдавших жизни за нашу свободу. Благодаря работе поисковиков они обрели покой, а их семьи — возможность закрыть страницы многолетних поисков».Захоронение прошло с воинскими почестями – под звуки гимна России, оружейный салют и с возложением венков.