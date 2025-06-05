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Более 700 детей начали свое лето в лагерях министерства спорта

Новости
Более 700 детей начали свое лето в лагерях министерства спорта


В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания, и для сотни мальчишек и девчонок лето началось активно, ярко и спортивно.

Министерство спорта создаёт в подведомственных детских лагерях условия, где каждый ребёнок может раскрыть свои таланты, укрепить здоровье и провести каникулы с пользой.

В первой смене лагеря «Березка» отдыхают 360 детей. В первую очередь ребята познакомились с учреждением и его распорядком. Уже в эту пятницу их ждет яркая церемония открытия.

В «Молодежном» 180 ребят из спортивных школ олимпийского резерва «Надежда Губернии», «Олимпийские Ракетки», фехтования им.Шварца, а также спортивной школы по хоккею «Кристалл» помимо отдыха проведут тренировочные сборы.

В лагере им.Ю.А. Гагарина в первую смену заехали 170 мальчишек и девчонок. Их также ждут опытные сотрудники и насыщенная программа.