Более 700 детей начали свое лето в лагерях министерства спорта

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В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания, и для сотни мальчишек и девчонок лето началось активно, ярко и спортивно.Министерство спорта создаёт в подведомственных детских лагерях условия, где каждый ребёнок может раскрыть свои таланты, укрепить здоровье и провести каникулы с пользой.В первой смене лагеря «Березка» отдыхают 360 детей. В первую очередь ребята познакомились с учреждением и его распорядком. Уже в эту пятницу их ждет яркая церемония открытия.В «Молодежном» 180 ребят из спортивных школ олимпийского резерва «Надежда Губернии», «Олимпийские Ракетки», фехтования им.Шварца, а также спортивной школы по хоккею «Кристалл» помимо отдыха проведут тренировочные сборы.В лагере им.Ю.А. Гагарина в первую смену заехали 170 мальчишек и девчонок. Их также ждут опытные сотрудники и насыщенная программа.