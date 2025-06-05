Более 4000 браков заключили жители области в 2025 году

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За 5 месяцев 2025 года в Саратовской области заключено более 4000 семейных союзов, что на 9,9 % больше показателей 2024 года (3644 пары).С начала года в регионе было расторгнуто на 29% меньше браков, чем в аналогичном периоде 2024 года. Браков заключено на 1229 больше, чем расторгнуто. Семьи сохраняются благодаря предпринятым Правительством РФ и Правительством региона мерам поддержки."Майских свадеб сыграли на 101 больше, чем в мае предыдущего года, что само по себе развенчало «известный» в народе стереотип. Наступил июнь, и губерния плавно входит в свадебный сезон. Ждем влюбленных в отделах ЗАГС во вторник 8 июля, в День семьи, любви и верности! В Энгельсский ЗАГС подано 30 заявлений, 12 – в балаковский, 21 пара планирует регистрацию во Дворце бракосочетаний на Волжской, по 5 в Вольске и Ленинском отделе Саратова, а также по 2 в Петровске, Аркадаке и Калининске,» - прокомментировала начальник управления по делам ЗАГС региона Юлия Пономарева.Подать заявление на регистрацию заключения брака можно также через Единый портал государственных и муниципальных услуг https://gosuslugi.ru/.