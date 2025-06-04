Государственная жилищная инспекция области подвела итоги анализа начисления платы за отопление за апрель 2025 года  

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В 3737 проанализированных домах области начисление платы за отопление производилось исходя из показаний общедомовых приборов учета. В платежном документе за апрель 2025 года выставлен объем в г. Балашове за период с 24 марта по 21 апреля, в г. Вольске с 24 марта по 14 апреля, в г. Балаково, р.п. Степное Советского района, г. Саратове с 24 марта по 3 апреля, в г. Энгельсе в основном за период с 24 марта по 3 апреля (сроки разнятся ввиду того, что показания снимаются исполнителями услуг в различные даты: 18, 19 либо 20 числа). С показаниям общедомовых приборов учетов можно ознакомится у организаций, осуществляющих управление домом или исполнителей услуг.В 960 многоквартирных домах начисление платы, ввиду отсутствия (длительной неисправности)общедомовых приборов учета тепловой энергии, производилось исходя из норматива потребления на отопление.В 108 домах, в связи с выходом прибора учета из строя, исходя из среднемесячного объема потребленияза период с 24 марта по 3 апреля.По итогам анализа выявлены следующие нарушения:- показатель используемой площади был необоснован (занижен) (МУП «Газтрансмаш» г.Красноармейск);- превышен годовой нормативный объем тепловой энергии на нужды отопления (МУП БМР СТБР г. Балашов, ООО «Стройресурс» г.Энгельс, ОАО «ЭГТС» г.Энгельс);-начисление платы за отопление за апрель 2025 года произведено исходя из показаний прибора учета, но объем тепловой энергии на нужды горячей воды не был вычтен (ОАО «ЭГТС» г.Энгельс, ООО «Адамас»г.Энгельс);- несмотря на окончание отопительного сезон 3 апреля коммунальная услуга в г. Энгельсе предоставлялась по 1 дому до 4 апреля, по 1 дому до 6апреля, по 10 домам до 7 апреля, по 1 дому до 8 апреля,по 1 дому до 10 апреля, по 2 домам до 13 апреля (ООО «Теплоресурс», МУП «Покровск-тепло» и ООО «Энергоресурс»).Итоги анализа также показали, что в очередной раз много вопросов возникает по применению норматива потребления на отопление в г.Энгельсе, где утвержден годовой нормативный объем, но отсутствует единый утвержденный норматив потребления на месяц. Исполнители услуг выставляют годовой объем различными методами, что вызывает вопросы потребителей.В адрес администрации направлено письмо о необходимости устранить данный факт и дать разъяснение о применение норматива потребления исполнителям услуг.По 17 домам г. Энгельса объявлены предостережения по случаям, когда прибор учета вышел из строя ранее, но переход на начисление платы по нормативу произошел в ходе отопительного сезона, а плата по нормативу за апрель произведена за полный месяц с учетом годового объема (ПАО «Т Плюс», ОАО «ЭГТС»). При рассмотрении итогов данных предостережений будет учитываться позиция органа местного самоуправления по размеру норматива.Ряд исполнителей не представили обоснование начислений и им было объявлено предостережение.- в платежном документе за апрель выставлено начисление платы за весь отопительный сезон (ООО «УК «Альфа» г. Энгельс);- в платежном документе за апрель произведен перерасчет за иные периоды (ООО «Ломоносовъ» г. Энгельс),- методика не была обоснована исполнителем услуг (ОАО «Энгельсский клеевой завод» г. Энгельс).«Все предостережения находятся в инспекции на контроле, а информация по нарушениям передана в прокуратуру Саратовской области для принятия мер», — прокомментировала Юлия Абрамова.