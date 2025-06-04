В двух районах Левобережья продолжается закачка воды

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Как уточнили в администрации Питерского района, в муниципалитете производится подпитка водоемов.- В отличие от других засушливых районов Левобережья, имеющих на закачке трубы диаметром 500 милиметров и больше, в нашем районе используется 110-милиметровая труба, что не позволяет подавать большой объем воды. По плану завершение подпитки намечено до 1 октября 2025 года, - поделился информацией первый заместитель главы администрации района Олег Чиженьков.Напомним, благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина ранее полностью завершили подачу воды в Федоровском, Краснопартизанском, Александрово-Гайском, Новоузенском и Балаковском районах.Всего из запланированного объема в 14,4 млн кубометров подано уже 11,6 млн кубометров, или 81,3% от общего объема.