Ветеран СВО держит на контроле благоустройство района

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Виктор Калошин, ветеран специальной военной операции, активно участвует в общественной жизни Саратова. После возвращения домой он начал заниматься волонтерством и благотворительностью, помогая людям адаптироваться к мирной жизни. Сегодня Виктор занимает должность заместителя главы районной администрации областного центра и непосредственно отвечает за благоустройство Октябрьского района. Об этом Виктор Калошин рассказал в интервью ГТРК «Саратов».По словам Виктора, важную роль в его успешной интеграции сыграл проект «Наши герои», инициированный губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Программа позволяет участникам специальных операций получать дополнительное профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации, что открывает перед ними возможность трудоустройства в государственные структуры региона или муниципальных органов власти.Программа «Наши герои» стала важным инструментом поддержки ветеранов, обеспечивающим их профессиональному росту и социальной реабилитации. Это пример эффективного взаимодействия властей и общества, направленного на создание комфортных условий для бывших военнослужащих. Региональная программа создана по аналогии с федеральной программой «Время героев» Президента России Владимира Путина.