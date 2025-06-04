Работа комиссии по делам несовершеннолетних Хвалынского района признана удовлетворительной

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Межведомственная группа специалистов провела анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Хвалынского района, а также эффективность взаимодействия с органами системы профилактики.Рабочая группа изучила деятельность органов и учреждений района, приняла участие в заседании комиссии, председатель областной комиссии Анастасия Борода провела выездной прием граждан.Региональные специалисты отметили налаженное взаимодействие органов системы профилактики района.Так, сотрудники ГУ МЧС проводят совместные рейды со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленные на обучение правилам противопожарной безопасности и предупреждение возможных нарушений.В районе отмечено 100% оснащение автоматическими дымовыми пожарными извещателями всех семей, находящихся в социально опасном положении.Особое внимание уделено организации занятости подростков в период летних каникул. Уже пять образовательных учреждений и предприятий получили необходимые документы для приема на работу несовершеннолетних, включая школы города Хвалынск (МОУ СОШ 1 г. Хвалынска, МОУ СОШ 2 г. Хвалынска, МОУ СОШ 3 г. Хвалынска, МОУ СОШ п. Возрождение) и ООО «Гидроаппаратура».Также, с 1 июня 2025 года увеличена дополнительная региональная материальная поддержка при трудоустройстве детей через кадровые районные центры: дети участников специальной военной операции получат пособие в размере 5 тысяч рублей, остальные — 3,5 тысячи рублей. Эта мера призвана стимулировать желание подростков зарабатывать и приобретать полезные трудовые навыки.Перед КДН района поставлена задача организации 100% занятости подучетной категории подростков, подлежащих временному трудоустройству в летний период.В целом работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хвалынском районе признана удовлетворительной, специалистам органов и учреждений профилактики даны рекомендации по корректировке подхода к организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, состоящими на учете.«Главная задача органов системы профилактики обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в безопасной среде, свободной от риска и тревог. Совместная работа всех заинтересованных сторон, дает уверенность в достижении поставленных целей», - отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.