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В Саратове в Парке Победы высадили саженец тополя-героя Сталинградской битвы

Новости
В Саратове в Парке Победы высадили саженец тополя-героя Сталинградской битвы


Сегодня, в преддверии празднования Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды, на территории мемориального комплекса Парка Победы на Соколовой горе в Саратове высадили саженец Сталинградского тополя Победы. В мероприятии приняли участие члены Правительства Саратовской области, руководители федеральных природоохранных структур, а также студенты саратовских вузов.

Уникальные саженцы, один из которых был передан в Саратовскую область, созданы методом микроклонального размножения в Волгоградском ботаническом саду при участии Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии (г. Воронеж).

Исходный генетический материал был взят от знаменитого «Тополя Победы», от дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы и произрастающего на волгоградской Аллее Героев. Тополь-герой посадили в 1936 году, он пережил войну, изрешеченный пулями и снарядами, выжил. Сейчас дерево объявлено особо охраняемой природной территорией Волгограда. Потомок этого героя-исполина теперь обосновался в Саратове.

«Посадка юного тополя проводится в рамках акции «Сад Памяти» и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год это особенно важно для сохранения исторической памяти и как символ стойкости духа нашего народа», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.