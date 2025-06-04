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В Советской районной больнице провели уже более полутора тысяч исследований на новом маммографе

Новости
В Советской районной больнице провели уже более полутора тысяч исследований на новом маммографе


Аппарат появился в распоряжении медиков благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Используемое оборудование помогает выявить опухоли, которые могут быть не заметны при пальпации. Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на полное излечение. А также маммография позволяет выявить и оценить доброкачественные новообразования, такие как кисты, фиброаденомы, мастопатии. Если у вас выявлено доброкачественное новообразование, маммография может использоваться для контроля его состояния и динамики роста», - поделился главный врач Советской районной больницы Леонид Куликов.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»