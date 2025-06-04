Для семей из Саратовской области открылась регистрация на конкурс «Это у нас семейное»

просмотров: 106

Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.О запуске второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», председателем которого является Президент России Владимир Путин. Во время разговора с семьей победителей проекта Крючковых глава государства отметил положительный эффект конкурса «Это у нас семейное».«Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тысяч людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился, – отметил Президент России Владимир Путин. – Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд».В этом году конкурс «Это у нас семейное» вошел в национальный проект «Семья».В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие почти 7,5 тыс. жителей Саратовской области, то есть более 1,2 тыс. семей, из которых две вышли в финал – это семьи Анищенковых, Трофимовых; Кирюшкиных, Трудковых.«Все задания в конкурсе были о том, как живет наша семья. Мы выполняли все качественно и поняли: у нас неплохо получается. Каждый друг в друге открыл что-то новое. Мы поразились тому, какие мы смелые, решительные, целеустремленные. Мы поняли, что нам все по плечу», – рассказали Анищенковы, Трофимовы.«Мы не ожидали, что пройдем в финал. Победить нам помогла сплоченность. Мы не сильно волновались, потому что мы не рассчитывали на выигрыш, мы просто получали удовольствие. И это, наверное, нам помогло, потому что когда ты нервничаешь и хочешь выиграть, то нервное напряжение, оно тебя сбивает с мысли. А здесь мы просто играли, как дети», – отметила семейная команда Кирюшкиных, Трудковых.Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.