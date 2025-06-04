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Миграция сайгаков: спецкомиссия учтет интересы аграриев

Новости
Миграция сайгаков: спецкомиссия учтет интересы аграриев


3 июня заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский побывал в хозяйствах Питерского района, пострадавших от массовой миграции сайгаков из Республики Казахстан.

На месте работает спецкомиссия, сформированная по поручению губернатора Романа Бусаргина с целью определения ущерба, нанесенного животными.

Главе Питерского района Дмитрию Живайкину поставлена задача держать эту работу на особом контроле.

«К решению этого острого вопроса необходимо подойти взвешенно. Требуется учесть интересы аграриев и тот факт, что сайгаки занесены в Красную книгу», - подчеркнул Роман Ковальский.

Зампред отметил, что один на один с бедой фермеры не останутся. Алгоритм поддержки сельхозтоваропроизводителей прорабатывается.