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Потерявший ноги ветеран попытается установить рекорд в Саратове

Новости
Потерявший ноги ветеран попытается установить рекорд в Саратове



Профессиональный спортсмен и участник специальной военной операции Евгений Иванов планирует установить новый рекорд в Саратовской области, протащив железнодорожный вагон весом 24 тонны. Мероприятие запланировано на 11 июня, сообщили представители Федерации силового экстрима под руководством Вячеслава Максюты.

Иванов ранее неоднократно участвовал в соревнованиях по силовому экстриму, завоевав звание «Мастер мускул» в Новомосковске Тульской области в 2022 году. Позже доброволец принял участие в специальной операции, потеряв там обе ноги. Несмотря на тяжелую травму, спортсмен готовится снова продемонстрировать свою силу и выносливость.

Рекорд планируется устанавливать следующим образом: Евгения Иванова снабдят специальным тросом, один конец которого будет закреплен на самом атлете, а второй присоединится к железнодорожному вагону. Спортсмен будет двигаться вперед, используя специальную конструкцию лестницы, установленную на земле, и тянув вагон за собой.

Это зрелищное событие должно привлечь внимание зрителей и показать возможности человеческого тела даже в условиях серьезных физических ограничений. Место установки рекорда выбрано специально на приватной промышленной площадке, что обеспечит безопасность мероприятия.