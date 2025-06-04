Саратовцев приглашают принять участие в акции «Марафон зеленых дел»

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Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» сообщает о начале проведения Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел». Она состоится с 5 по 12 июня.В этот период экологически ответственные саратовцы смогут выбрать деятельность по душе. Участие в экопросветительских мероприятиях, прогулки по экотропам, пробеги на экологичных видах транспорта: велосипедах, скейтах, роликах и самокатах.Саратовцы могут инициировать акцию по раздельному сбору отходов, поухаживать за памятными деревьями, прибраться в прибрежных зонах водных объектов, оказать помощь приютам для животных и многое другое.В рамках марафона проведут эстафету ЭкоГТО. Участники сдадут нормативы ГТО по знаниям в сфере экологии и экологичного образа жизни.Подробности и регистрация - на сайте: дниединыхдействий.рфПодробности также можно посмотреть на платформе Добро.рф по ссылке: clck.ru/3MMfko