Отца солдата наградили одноименной медалью

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Медаль - символ признания отцовского вклада в воспитание достойного защитника Отечества.Глава Новоузенского района Андрей Опалько встретился с семьями военных, которые находятся в зоне проведения специальной операции."Встречи с семьями наших ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, вызывают особые чувства", - поделился глава района.Также Андрей Опалько вручил матери одного из солдат медаль "Отец солдата". Эта медаль - символ признания отцовского вклада в воспитание достойного защитника Отечества. Отец бойца не смог лично присутствовать на вручении медали по личным обстоятельствам, но его вклад в воспитание сына отметили медалью.