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Борис Шинчук о выставке: Погрузились в мир хорошего настроения

Новости
Борис Шинчук о выставке: Погрузились в мир хорошего настроения

В Хвалынске презентовали фотовыставку. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Все желающие смогли ознакомиться с фотоработами, посвященными социально значимому проекту с воспитанниками местной школы-интерната.

Об этом рассказал председатель Общественной палаты, руководитель отделения Ассамблеи народов России Борис Шинчук.

"Мы делились положительными эмоциями и непосредственной детской радостью, рассказывали о проекте, о том, как важны знания и навыки, которые получили воспитанники за время занятий, насколько неоценимы общность, умение работать в команде, ощущение поддержки взрослых наставников и сверстников, ведь прежде всего речь идет о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, у которых, по ряду причин, такие навыки отсутствовали. Поэтому искреннее общение, общее дело, возможность по-настоящему прикоснуться к профессии, стали так важны для наших воспитанников. А абсолютно искренние эмоции на фотографиях, смех, радость - бесценны", - поделился впечатлениями представителей интерната Борис Шинчук.

Саратовский общественник отметил мнение гостей выставки о важности и значимости проекта для воспитанников школы.
По его мнению, гости выставки "сами погружались в мир задора и хорошего настроения", настолько яркими получились фотографии. Отметил он и финальный танец воспитанниц школы на городском празднике