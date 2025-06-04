4 июня 2025 СРЕДА
Новости
17:00 | 03 июня
Отца солдата наградили одноименной медалью
16:20 | 03 июня
Борис Шинчук о выставке: Погрузились в мир хорошего настроения
14:40 | 03 июня
Народный фронт запустил опрос среди россиян, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества
14:03 | 03 июня
Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ
12:22 | 03 июня
Саратовцев приглашают на бесплатную экскурсию по Троицкому собору
10:20 | 03 июня
59 творческих проектов Саратовской области поддержал Президентский фонд культурных инициатив за четыре года существования
09:23 | 03 июня
Обновленный корпус стационара Дергачевской районной больницы радует врачей и пациентов
22:17 | 02 июня
Стартовал отборочный этап юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец»
22:11 | 02 июня
Мастер-классы, концерты и дегустации: объявлена программа фермерской ярмарки в Москве
14:50 | 02 июня
Пулеметчика из Саратовской области наградили за уничтожение 10 вражеских дронов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Народный фронт запустил опрос среди россиян, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества

Новости
Народный фронт по указанию главы государства контролирует исполнение поручений Президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Доклады готовятся каждый квартал. Для того, чтобы максимально учесть мнение жителей России подготовлен опрос, который можно пройти на сайте Народного фронта.

Президентским движением уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах, сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси, требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям. Подробная информация об этом направлена Президенту.

“К международному Дню защиты детей Народный фронт подготовил онлайн опрос-анкету, которую мы приглашаем пройти россиян. В ней мы спрашиваем об отношении к многодетным семьям, о доступности записи ребёнка, в лагерь или на продленку, и о том, как часто вы видите счастливые семьи в рекламе или СМИ. На наш взгляд материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтоб повысить рождаемость нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды – в школах и образовании, по телевизору, в интернете, и в СМИ. Данные мониторинга Народного фронта показывают, что позитивный образ многодетной семьи содержат только 3% всего рекламного контента. На наш взгляд, нужно больше интегрировать образ семьи в медиапространство. Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что это семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

“Показательна история Юлии Александровны из Краснокутского района — мамы 12 детей. Долгое время она пыталась добиться присвоения звания “Мать-героиня”. Благодаря обращению на “прямую линию” и совместной поддержке Народного фронта и местной администрации её документы были переданы в профильное министерство. Этот случай подчёркивает: когда семья получает внимание и поддержку, даже сложные вопросы могут быть решены.” - утверждает детский психолог, работающий с многодетными семьями и эксперт Народного фронта в Саратовской области Маргарита Дубова.

Какие меры необходимы для роста рождаемости и улучшения жизни семей с детьми покажут результаты опроса Народного фронта, полученные данные войдут в следующий доклад главе государства.
Пройти опрос и рассказать своё видение демографических проблем можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/family_children_future