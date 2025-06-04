Народный фронт запустил опрос среди россиян, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества

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Президентским движением уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах, сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси, требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям. Подробная информация об этом направлена Президенту.“К международному Дню защиты детей Народный фронт подготовил онлайн опрос-анкету, которую мы приглашаем пройти россиян. В ней мы спрашиваем об отношении к многодетным семьям, о доступности записи ребёнка, в лагерь или на продленку, и о том, как часто вы видите счастливые семьи в рекламе или СМИ. На наш взгляд материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтоб повысить рождаемость нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды – в школах и образовании, по телевизору, в интернете, и в СМИ. Данные мониторинга Народного фронта показывают, что позитивный образ многодетной семьи содержат только 3% всего рекламного контента. На наш взгляд, нужно больше интегрировать образ семьи в медиапространство. Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что это семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.“Показательна история Юлии Александровны из Краснокутского района — мамы 12 детей. Долгое время она пыталась добиться присвоения звания “Мать-героиня”. Благодаря обращению на “прямую линию” и совместной поддержке Народного фронта и местной администрации её документы были переданы в профильное министерство. Этот случай подчёркивает: когда семья получает внимание и поддержку, даже сложные вопросы могут быть решены.” - утверждает детский психолог, работающий с многодетными семьями и эксперт Народного фронта в Саратовской области Маргарита Дубова.Какие меры необходимы для роста рождаемости и улучшения жизни семей с детьми покажут результаты опроса Народного фронта, полученные данные войдут в следующий доклад главе государства.Пройти опрос и рассказать своё видение демографических проблем можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/family_children_future