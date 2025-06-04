Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ

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С 30 мая по 1 июня в Туле прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «День Победы». Турнир объединил более 2500 спортсменов из 40 регионов страны.Саратовские спортсмены достойно выступили на соревнованиях и завоевали 16 медалей разного достоинства: 2 - золотых, 7 - серебряных, 7 - бронзовых. Подготовили спортсменов Дмитрий Морозов и Константин Шигаев.Подробнее о результатах наших спортсменов можно узнать на сайте.