4 июня 2025 СРЕДА
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Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ

Новости
Саратовские спортсмены завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ


С 30 мая по 1 июня в Туле прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «День Победы». Турнир объединил более 2500 спортсменов из 40 регионов страны.

Саратовские спортсмены достойно выступили на соревнованиях и завоевали 16 медалей разного достоинства: 2 - золотых, 7 - серебряных, 7 - бронзовых. Подготовили спортсменов Дмитрий Морозов и Константин Шигаев.

Подробнее о результатах наших спортсменов можно узнать на сайте.