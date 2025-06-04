4 июня 2025 СРЕДА
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10:20 | 03 июня
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Саратовцев приглашают на бесплатную экскурсию по Троицкому собору

Новости
Саратовцев приглашают на бесплатную экскурсию по Троицкому собору

Экскурсия по Троицкому кафедральному собору Саратова состоится 4 июня в 19:00.

Участники узнают об истории переноса города с луговой стороны на его современное место; о причинах, побудивших построить первое каменное здание; о непростой судьбе каменного собора и о неоднократных решениях его разобрать, о советском и новейшем периоде его истории. Также отдельно будет освещен вопрос об уникальных особенностях архитектуры и устройства собора, о его святынях и погребенных на его территории саратовских архиереях.

Саратовцев приглашают на бесплатную экскурсию по Троицкому собору

Экскурсовод – священник Кирилл Петрович, руководитель историко-архивного отдела Саратовской епархии.

Участие бесплатное. Сбор на территории храма у колокольни.